И придет циклон с юга - Какой будет погода в ближайшие три дня в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 6 мая, на территории Костанайской области осадки маловероятны. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +14 градусов, днём +15...+20, местами +23 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 6 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывами до 15-20 м/с. Ночью +8...+10, днём +18...+20 градусов.
В пятницу, 7 мая, по области осадки маловероятны. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +1...+6, местами заморозки -3, днём +15...+20, на юге +23 градуса.
В Костанае 7 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +4...+6, днём +17...+19 градусов.
- В субботу, 8 мая, предположительно будут осадки по причине поднятия южного циклона, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Также в субботу, помимо дождя, возможны гроза, шквал и град. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами -3 градуса, днём +18...+23, на юге +26 градусов.
В Костанае 8 мая переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +4...+6, днём +18...+20 градусов.
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