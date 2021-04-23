За прошедшие сутки, 22 апреля, в регионе зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, по 2 случая - в Рудном, Лисаковске, Аркалыке, Карабалыкском, Костанайском районах, по 1 случаю - в Аулиекольском, Карасуском, Мендыкаринском, Узункольском районах.

- 24 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 522 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 13 964 человек.