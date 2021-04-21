За вторник, 20 апреля, в Костанайской области зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 15, Рудный - 6, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском, Мендыкаринском и Костанайском районах, по 1 случаю - в Аркалыке, Алтынсаринском и Амангельдинском районах.

- 26 пациентов обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 458 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 13 883 человека.