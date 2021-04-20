В понедельник, 19 апреля, в регионе зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. Всю последнюю неделю, с 13 апреля, количество заболевших было меньше или равнялось 30-ти в сутки.

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Заболеваемость за 19 апреля по населенным пунктам распределилась так: Костанай - 16, Рудный - 7, Аркалык – 3, Мендыкаринский район - 2, Костанайский район – 2, Федоровский район - 1 случай.

- 24 пациента обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 25 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.



Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 426 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 13 751.