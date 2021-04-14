Пункт будет работать на третьем этаже ТРЦ «Kostanay Plaza» ежедневно с 10.00 до 20.00. Причем в данном случае записываться заранее через портал egov.kz не нужно. Достаточно прийти и предъявить удостоверение личности.

Передвижной пункт закреплен за поликлиникой № 3. Но получить вакцину здесь могут все желающие - как граждане РК, так и иностранцы.

Как сообщила сегодня, 14 апреля, на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА (на фото - справа), это сделано для того, чтобы не было массового скопления в медицинских организациях.

- Ведь туда, помимо здоровых людей, идут еще и больные, - пояснила Бексултанова. - Мы должны исключить риск заражения. Такая практика существует не только у нас, но и по всей стране, это не зависит от зоны по распространению КВИ. Мы также планируем открыть еще один передвижной пункт - в помещении бывшей филармонии по улице Тауелсиздик. Медпункт будет закреплен за поликлиникой № 4. Мы будем активно работать до конца года, так как профилактическая иммунизация не дает гарантии, что вы не заболеете повторно. Все же есть риск, так как сам коронавирус мутирует.

В Костанайскую область привезли 24 000 доз первого компонента вакцины «Спутник V» и 12 000 доз второго компонента. По данным на 11 часов среды, 14 апреля, первым компонентом привились 13 665 человек, вторым - около 4 900.

- Мы двигаемся по приоритетности: у нас есть 8 категорий населения, которых прививаем по мере поступления вакцины, - отметила заместитель руководителя управления здравоохранения. - В медорганизациях сейчас открыты прививочные кабинеты отдельно для первого и для второго компонентов вакцины. Чтобы исключить после проведения прививки побочного эффекта, человеку нужно находится в кабинете в течение 30 минут. Медработник, который находится в этом кабинете, каждые 5-10 минут спрашивает у прививаемого, как он себя чувствует.

Фото Андрея СКИБЫ