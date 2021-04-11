10 апреля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,23%. 9 апреля было выявлено 32 случая КВИ.

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Как сообщили сегодня в областном информационном штабе, заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 8, Костанайский район - 4, Аркалык, Карасуский и Мендыкаринский районы - по 1.

26 пациентов обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.

Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 апреля 2021 г. зарегистрирован 14 161 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 446.