9 апреля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,23%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 16, Рудный - 6, Лисаковск, Аркалык и Костанайский район - по 2, Камыстинский, Карабалыкский, Узункольский, Федоровский районы - по 1.

23 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 128 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 446.