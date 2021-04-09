За прошедшие сутки, 8 апреля, в регионе зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 19, Рудный - 6, Костанайский район - 4, Карасуский район – 2, Житикаринский и Сарыкольский районы - по 1.

- 27 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных, 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 096 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 423.