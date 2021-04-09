Правительство Японии рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, чтобы улучшить качество жизни населения, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Фото: Lin Taylor / Reuters

Власти думают, что сокращение рабочего времени также подстегнет туристическую отрасль страны, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. В стране хотят протестировать в течение месяца «выборочную систему трехдневных еженедельных выходных».

В правительстве отмечают, что людям необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Три выходных дня помогут им, например, ухаживать за детьми или пожилыми родственниками. Еще один плюс заключается в том, что японцы станут больше путешествовать, пишет издание. Кроме того, самоубийства — серьезная проблема в Японии, долгие часы работы часто упоминаются как причина депрессии.

В 2019 году компания Microsoft Japan провела трехдневный эксперимент с четырехдневкой, который показал повышение производительности труда: было выполнено на 40 процентов больше работы, чем обычно.

Ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил в России протестировать четырехдневку на компаниях-добровольцах в течение года, а в Госдуме признали неизбежность сокращенной недели.

Обсуждения по поводу четырехдневки идут и в Европе. В декабре прошлого года Министерство труда Испании выступило с предложением о сокращении рабочего времени.