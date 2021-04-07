За вторник, 6 апреля, в Костанайской области зарегистрировано 34 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный - 5, Аулиекольский, Костанайский районы и Аркалык - по 2, Житикаринский, Камыстинский, Карасуский, Мендыкаринский, Федоровский и Лисаковск - по 1.

31 пациент обследован по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 апреля 2021 г. зарегистрировано 14 030 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 376.