Темп прироста заболеваемости за сутки, 5 апреля, составил 0,24%. В предыдущие 3 дня, 2-4 апреля, регистрировали по 35 случаев, темп прироста был на уровне 0,25%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 19, Рудный - 8, Аркалык - 2, Алтынсаринский, Камыстинский, Карасуский, Наурзумский, Б.Майлина районы - по 1.

- 26 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 апреля 2021 г. зарегистрированы 13 996 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 346.