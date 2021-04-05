Держимся на том же уровне - 35 случаев КВИ выявили в Костанайской области 4 апреля
5 апреля 2021, 10:15 | Коронавирус
4 апреля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки вновь составил 0,25%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
Иллюстративное фото vecernji.hr
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 18, Рудный - 11, Денисовский, Карасуский, Костанайский, Мендыкаринский, Б. Майлина районы и г. Лисаковск - по 1.
30 пациентов обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.
Всего по Костанайской области за год - с 3 апреля 2020 г. по 4 апреля 2021 г. - официально зарегистрированы 13 962 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 314.
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