За прошедшие сутки, 3 апреля, в регионе зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,25%. Днем ранее показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный -13, Аулиекольский и Сарыкольский районы - по 2, Денисовский район - 1.

- 26 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 апреля 2021 г. зарегистрировано 13 927 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 314.