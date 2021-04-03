Темп прироста заболеваемости за сутки, 2 апреля, составил – 0,25%. Днем ранее в регионе было выявлено 36 случаев, темп прироста равнялся 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный -7, Карасуский район – 5, Сарыкольский район - 3, Костанайский район -2.

- 31 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из общего числа инфицированных 35 с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 апреля 2021 г. зарегистрировано 13 892 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 314.