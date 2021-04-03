Все с симптомами - 35 случаев КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
3 апреля 2021, 15:11 | Коронавирус
Темп прироста заболеваемости за сутки, 2 апреля, составил – 0,25%. Днем ранее в регионе было выявлено 36 случаев, темп прироста равнялся 0,26%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный -7, Карасуский район – 5, Сарыкольский район - 3, Костанайский район -2.
- 31 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из общего числа инфицированных 35 с симптомами заболевания.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 апреля 2021 г. зарегистрировано 13 892 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 314.
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