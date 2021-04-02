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В Казахстане рекорд по числу заражений Covid-19: 2077 случаев за сутки

2 апреля 2021, 11:26 |  Коронавирус

C начала пандемии в стране выявили 248 931 лабораторно подтверждённый случай заражения КВИ и 50 695 заболевших коронавирусной пневмонией, передает Informburo.kz.

В Казахстане за сутки выявили 2077 случаев заражения коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом и ещё 77 заболевших коронавирусной пневмонией. Это рекордное число заражений в стране за всё время пандемии. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.

Статистика по Сovid-19 за сутки:

  • Заразились – 2077.
  • Выздоровели – 1034.
  • Умерли – 12.

Количество заболевших Сovid-19 по регионам:

  • Алматы – 595;
  • Нур-Султан – 427;
  • Алматинская область – 239;
  • Карагандинская область – 144;
  • Актюбинская область – 127;
  • Западно-Казахстанская область – 104;
  • Атырауская область – 103;
  • Шымкент – 96;
  • Акмолинская область – 50;
  • Восточно-Казахстанская область – 41;
  • Костанайская область – 36;
  • Кызылординская область – 27;
  • Мангистауская область – 22;
  • Туркестанская область – 22;
  • Павлодарская область – 21;
  • Жамбылская область – 18;
  • Северо-Казахстанская область – 5.

Общая статистика по Сovid-19:

  • Заразились – 248 931.
  • Выздоровели – 221 347.
  • Умерли – 3 072.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

  • Заболели – 77.
  • Выздоровели – 167.
  • Умерли – 2.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

  • Заболели – 50 695.
  • Выздоровели – 48 418.
  • Умерли – 694.

Проходят лечение 26 095 пациентов (24 512 КВИ+ и 1 583 КВИ-):

  • в тяжёлом состоянии – 365;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 90;
  • на аппаратах ИВЛ – 56.

С 1 августа Минздрав ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.

В статистике представлены данные Минздрава за 31 марта.

Статистика за март

Всего с 1 по 31 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировали 36 220 случаев заражения Covid-19 и коронавирусной пневмонией, умерли 366 человек. За всё время пандемии заболело 299 549 человек, умерли 3 766 из них.