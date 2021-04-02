C начала пандемии в стране выявили 248 931 лабораторно подтверждённый случай заражения КВИ и 50 695 заболевших коронавирусной пневмонией, передает Informburo.kz.

В Казахстане за сутки выявили 2077 случаев заражения коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом и ещё 77 заболевших коронавирусной пневмонией. Это рекордное число заражений в стране за всё время пандемии. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.

Статистика по Сovid-19 за сутки:

Заразились – 2077.

Выздоровели – 1034.

Умерли – 12.

Количество заболевших Сovid-19 по регионам:

Алматы – 595;

Нур-Султан – 427;

Алматинская область – 239;

Карагандинская область – 144;

Актюбинская область – 127;

Западно-Казахстанская область – 104;

Атырауская область – 103;

Шымкент – 96;

Акмолинская область – 50;

Восточно-Казахстанская область – 41;

Костанайская область – 36;

Кызылординская область – 27;

Мангистауская область – 22;

Туркестанская область – 22;

Павлодарская область – 21;

Жамбылская область – 18;

Северо-Казахстанская область – 5.

Общая статистика по Сovid-19:

Заразились – 248 931.

Выздоровели – 221 347.

Умерли – 3 072.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

Заболели – 77.

Выздоровели – 167.

Умерли – 2.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

Заболели – 50 695.

Выздоровели – 48 418.

Умерли – 694.

Проходят лечение 26 095 пациентов (24 512 КВИ+ и 1 583 КВИ-):

в тяжёлом состоянии – 365;

в состоянии крайней степени тяжести – 90;

на аппаратах ИВЛ – 56.

С 1 августа Минздрав ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.

В статистике представлены данные Минздрава за 31 марта.

Статистика за март

Всего с 1 по 31 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировали 36 220 случаев заражения Covid-19 и коронавирусной пневмонией, умерли 366 человек. За всё время пандемии заболело 299 549 человек, умерли 3 766 из них.