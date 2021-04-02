В Казахстане рекорд по числу заражений Covid-19: 2077 случаев за сутки
C начала пандемии в стране выявили 248 931 лабораторно подтверждённый случай заражения КВИ и 50 695 заболевших коронавирусной пневмонией, передает Informburo.kz.
В Казахстане за сутки выявили 2077 случаев заражения коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом и ещё 77 заболевших коронавирусной пневмонией. Это рекордное число заражений в стране за всё время пандемии. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.
Статистика по Сovid-19 за сутки:
- Заразились – 2077.
- Выздоровели – 1034.
- Умерли – 12.
Количество заболевших Сovid-19 по регионам:
- Алматы – 595;
- Нур-Султан – 427;
- Алматинская область – 239;
- Карагандинская область – 144;
- Актюбинская область – 127;
- Западно-Казахстанская область – 104;
- Атырауская область – 103;
- Шымкент – 96;
- Акмолинская область – 50;
- Восточно-Казахстанская область – 41;
- Костанайская область – 36;
- Кызылординская область – 27;
- Мангистауская область – 22;
- Туркестанская область – 22;
- Павлодарская область – 21;
- Жамбылская область – 18;
- Северо-Казахстанская область – 5.
Общая статистика по Сovid-19:
- Заразились – 248 931.
- Выздоровели – 221 347.
- Умерли – 3 072.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
- Заболели – 77.
- Выздоровели – 167.
- Умерли – 2.
Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:
- Заболели – 50 695.
- Выздоровели – 48 418.
- Умерли – 694.
Проходят лечение 26 095 пациентов (24 512 КВИ+ и 1 583 КВИ-):
- в тяжёлом состоянии – 365;
- в состоянии крайней степени тяжести – 90;
- на аппаратах ИВЛ – 56.
С 1 августа Минздрав ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.
В статистике представлены данные Минздрава за 31 марта.
Статистика за март
Всего с 1 по 31 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировали 36 220 случаев заражения Covid-19 и коронавирусной пневмонией, умерли 366 человек. За всё время пандемии заболело 299 549 человек, умерли 3 766 из них.
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