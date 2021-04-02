36 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
2 апреля 2021, 09:42 | Коронавирус
Темп прироста заболеваемости за сутки, 1 апреля, составил – 0,26%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 14, Лисаковск и Рудный - по 4, Федоровский район – 3, Аркалык, Б.Майлина, Костанайский и Карасуский районы - по 2, Житикаринский, Мендыкаринский и Сарыкольский районы - по 1.
- 31 обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 апреля 2021 г. зарегистрировано 13 857 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 308.
Последние новости
02.04.21 11:42 Эвакуировать жителей 95 населенных пунктов готовы в случае серьезных подтоплений в Костанаской области
02.04.21 09:27 Токаев пригрозил принять "кадровое решение", если ситуация с вакцинацией населения не улучшится в апреле
01.04.21 17:20 Президент поручил отсрочить платежи по налогам и кредитам для пострадавшего от пандемии бизнеса
01.04.21 13:05 Как стать королевой во время коронавируса? - Уроженку Костаная признали одной из самых красивых девушек России
01.04.21 11:25 В этом деле нужно «включить патриотизм» - Трое костанайцев стали членами государственной земельной комиссии
01.04.21 10:17 Снова 37 - Хроника пандемии в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.