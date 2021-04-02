Темп прироста заболеваемости за сутки, 1 апреля, составил – 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 14, Лисаковск и Рудный - по 4, Федоровский район – 3, Аркалык, Б.Майлина, Костанайский и Карасуский районы - по 2, Житикаринский, Мендыкаринский и Сарыкольский районы - по 1.

- 31 обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 апреля 2021 г. зарегистрировано 13 857 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 308.