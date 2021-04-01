За прошедшие сутки, 31 марта, в регионе зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%. Днем ранее оба этих показателя были на том же уровне.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 22, Аулиекольский и Алтынсаринский районы - по 5, Карасуский район – 2, Денисовский, Костанайский, и Сарыкольский районы - по 1.

- 33 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. зарегистрировано 13 821 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 293.