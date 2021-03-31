Темп прироста заболеваемости за сутки, 30 марта, составил 0,27%. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе предоставили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Аулиекольский район – 4, Лисаковск, Алтынсаринский и Сарыкольский районы - по 3, Рудный, Житикаринский, Камыстинский районы - по 2.

- 21 пациент обследован по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профцелью, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных, 27 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 марта 2021 г. зарегистрировано 13 784 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 263.