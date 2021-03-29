Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки, 28 марта, составил 0,28%. На таком уровне он уже держится пятый день, с 24 марта. Данные об эпидемиологической ситуации в регионе сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 23, Федоровский район - 6, Рудный и Карасуский район - по 4, им. Б. Майлина и Узункольский район - по 1.

- 27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 марта 2021 г. зарегистрировано 13 709 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 191.