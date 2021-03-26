В субботу, 27 марта, в регионе ночью местами ожидается снег, днем на большей части территории области дождь, снег, местами гололед, туман и низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на север-восточный скоростью 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ

Температура ночью 3-8 градусов ниже нуля, местами до минус 12 градусов. Днем от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, местами 5 тепла.

- В Костанае в субботу, будет облачно, утром и днем дождь, снег и гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью минус 6-8 градусов, днем от нуля до минус 2 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 28 марта, по области ночью снег, днем дождь и снег. В понедельник, 29 марта, ночью местами снег, днем дождь, снег, местами гололед, туман и низовая метель.

Показания ветра в регионе 28 и 29 марта будут одинаковыми северо-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. А вот температура воздуха ночью разная: в воскресенье минус 8...13 градусов, местами до минус 16-ти, в понедельник минусч 5...10 местами 13 градусов. Температура днем в эти два дня одинаковая - от нуля до минус 5 градусов, местами 3 градуса тепла.

В Костанае 28 и 29 марта облачно, временами осадки, гололед. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем 28 марта возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью минус 8-10, днем от нуля до минус 2 градусов.