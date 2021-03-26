За прошедшие сутки, 25 марта, в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 20, Рудный и Житикаринский район - по 5, Аулиекольский район - 4, Камыстинский и им. Б. Майлина районы - по 2, Лисаковск и Денисовский район - по 1.

- 25 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 марта 2021 г. зарегистрирован 13 591 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 120.