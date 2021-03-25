За прошедшие сутки, 24 марта, в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,29%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 20, Рудный и им. Б.Майлина район - по 4, Аулиекольский и Денисовский районы - по 3, Карасуский и Сарыкольский районы - по 2, Житикаринский район и Аркалык - по 1.

- 27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных лиц, 28 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 марта 2021 г. зарегистрирован 13 551 случай COVID-19. Количество выздоровивших больных - 12 070.