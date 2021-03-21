Темп прироста заболеваемости за сутки, 20 марта, составил – 0,32%. Днем ранее в области было выявлено 44 заболевших COVID-19 тем прироста был на уровне 0,33%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 26, Лисаковск - 3, Аулиекольский район - 5, Рудный, Мендыкаринский, Житикаринский, Денисовский районы - по 2, Карасуский район - 1.

- 28 обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 марта 2021 г. зарегистрировано 13 387 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 12 025.