Темп прироста заболеваемости за сутки, 18 марта, в области составил 0,33%. Днем ранее было зарегистрировано 45 заболевших, темп прироста равнялся 0,34%.

Фото:elements.envato.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25, Рудный, Мендыкаринский и Денисовский районы - по 3, Лисаковск и район Б. Майлина - по 2, Аркалык, Алтынсаринский, Амангельдинский, Карасуский, Костанайский и Федоровский районы - по 1.

- 35 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 39 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 марта 2021 г. зарегистрировано 13 300 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 969.