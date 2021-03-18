Об этом сообщили сегодня, 18 марта, на брифинге в Региональной службе коммуникаций. Как отметила руководитель управления образования акимата Костанайской области» Зауре БАЙМЕНОВА, успешное участие в олимпиаде - это дополнительный социальный лифт для сельских школьников.

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В прошлом году в олимпиаде приняли участие 295 000 человек из более 4 000 сельских школ Казахстана. Победители и призеры получают возможность учиться в любой школе для одарённых детей и доступ к онлайн-урокам лучших педагогов РК. Для пятиклассников, ставших призёрами, предусмотрена предметная подготовка в онлайн-школе «Бірге оқу» фонда "Академии Елбасы". В прошлом году для участников олимпиады провели свыше 40 тысяч онлайн уроков. Кроме того, 1000 призёров получили в награду ноутбуки для мотивации к обучению в дистанционном режиме.

В Костанайской области в 2020 году в олимпиаде приняли участие около 8 000 учеников 5-х и 6-х классов. Сегодня 5 победителей успешно продолжают обучение в специализированных школах для одаренных детей.

В этом году ожидается, что количество участников вырастет до 8,5 тысяч.

- В Костанайской области 401 сельская школа, - сообщила Зауре Байменова, - ученики 5-х и 6-х классов любой из них могут принять участие в олимпиаде. Заявку на участие имеют право подать ученики, не менее двух лет обучающиеся в сельской школе. Задания олимпиады будут даваться в виде тестов. Обработка результатов тестирования производится автоматизировано на онлайн-платформе корпоративного фонда “Академия Елбасы” методом статистического и психометрического анализа. Это позволяет справедливо оценивать учащихся в соответствии с уровнем сложности тестовых вопросов и исключить необходимость в апелляции.

- Для участия в олимпиаде необходимо заполнить форму на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz, - добавила директор РНПЦ «Костанай Дарыны» Гюльнара УКИНА. - Регистрация доступна через любой компьютер или телефон, подключенный к сети Интернет. Регистрационная форма на портале проекта работает в синхронизации с аналитическим центром Министерства образования. Соответственно, если заявление подает школьник из городской местности, ему автоматически придет SMS с отказом. Последний день приёма заявок - 24 марта.

Олимпиада проводится в два этапа. Тесты составлены специализированной рабочей группой учителей-профессионалов с учетом международных стандартов разработки тестовых вопросов и адаптированы для учащихся сельских школ РК.

Первый этап включает оценку логического и пространственного мышления участников, пройти его участники могут по выбору: удалённо в режиме онлайн или в помещениях, оборудованных персональными компьютерами со стабильным подключением к сети Интернет. 5 000 учащихся по республике, набравшие наивысшие итоговые баллы в разрезе регионов, переходят на второй этап олимпиады.

Второй этап проводится очно на базе региональных центров тестирования. На нем оцениваются академические знания по следующим предметам: математическая грамотность, казахский язык для обучающихся на казахском языке, русский язык для обучающихся на русском языке; английский язык; естествознание.

Сейчас на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz доступны для скачивания образцы заданий первого и второго этапа, которые помогут участникам подготовиться к олимпиаде.

Победители прошлого года могут принять участие в олимпиаде со второго этапа тестирования.

Вопросы об участии в олимпиаде можно задать в call-центр по телефону 8-800-080-48-48, звонок бесплатный.