Темп, с которым цифры ползут вниз, невелик - по одному человеку в день. За 17 марта в регионе зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,34%. В предыдущие три дня было выявлено 46, 47 и 49 заболевших соответственно. Темп прироста заболеваемости с 15 марта снизился с 0,37% до 0,34%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 30, Рудный, Денисовский и Федоровский районы - по 2, Алтынсаринский район - 4, Аулиекольский район – 3, Аркалык и Лисаковск - по 1.

- 30 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 марта 2021 г. зарегистрировано 13 256 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 916.