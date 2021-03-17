В четверг, 18 марта, по прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области осадки маловероятны, местами туман и гололёд. Ветер южный с переходом на юго-восточное направление, ночью 5-10 м/с, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17, в южных районах -23, днём -1...-6, местами +2 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг малооблачно, без осадков, скорость ветра 5-10 м/с носью и 9-14 м/с днем. Температура ночью -14...-16, днём -2...-4 градусов.

В пятницу, 19 марта, по области днём местами осадки в виде дождя и снега, местами гололёд. Ветер юго-восточный 9-14, днём местами 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Температура ночью 0...-5, местами -8, днём 0...+5, местами -3 градусов.

В Костанае в пятницу переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью -3...-5, днём 0...+2 градусов.

- В субботу, 20 марта, ночью на большей части Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен туман и гололед, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер в субботу юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём -2...+3, местами +5 градусов.

В Костанае в субботу облачно, местами дождь и снег, ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём 0...+2 градусов.