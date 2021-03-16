В предыдущие три дня, 12-14 марта, темп прироста заболеваемости был на уровне 0,37%. За прошедшие сутки, 15 марта, в регионе зарегистрировано 47 случаев COVID-19.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 26, Рудный - 7, Костанайский - 4, Житикаринский - 3, Федоровский район и Аркалык - по 2, Аулиекольский, Камыстинский районы и Лисаковск - по 1.

- 37 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 марта 2021 г. зарегистрировано 13 165 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 826.