Малооблачно, без осадков - какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
15 марта 2021, 16:20 | Общество
Во вторник, 16 марта, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, малооблачно, без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20, на юге -25, днём -3...-9, местами -12 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 16 марта малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -18...-20, днём -4...-6 градусов.
- В среду, 17 марта, по области малооблачно, без осадков, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, местами -22, днём -3...-8, местами 0 градусов.
В Костанае 17 марта малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -10...-12, днём -2...-4 градусов.
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