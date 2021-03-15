Операция по спасению из снежного плена прошла 13 марта. Жители села Волгоградское, расположенного в 75 км от Житикары, позвонили в службу спасения с просьбой транспортировать в районную больницу женщину с ребенком, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

- В посёлке отсутствует фельдшерский пункт, а малыш нуждался в медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе. - Спасатели подразделения ОСО на автомашине высокой проходимости ЯМАЛ Н4 в составе двух специалистов и фельдшера в срочном порядке поспешили к месту вызова.

Спасатели добрались до поселка и вывезли оттуда мать и ребёнка. В 18.47 доставили их в ЦРБ Житикары с диагнозом «острая боль живота».