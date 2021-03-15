За воскресенье, 14 марта, в регионе зарегистрированы 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,37%. Днем ранее в области было выявлено 48 заболевших, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 28, Рудный и Карасуский район - по 4, Денисовский район - 5, Костанайский, Мендыкаринский, Федоровский районы и Лисаковск - по 2.

- 28 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 марта 2021 г. зарегистрировано 13 118 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 740.