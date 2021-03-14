13 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 48 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,37%. Такими же эти показатели были и за 12 марта.

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Как сообщили в областном информационном штабе, заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 31, г .Рудный -7, Житикаринский р-н - 5, Федоровский р-н - 3, г. Лисаковск - 2.

27 пациентов обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных 40 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 марта 2021 г. зарегистрировано 13 069 случаев COVID-19, Количество выздоровевших больных - 11 726.