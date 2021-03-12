В субботу, 13 марта, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, без осадков, местами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -22...-27, на юге -30...-35 градусов. Днём гораздо теплее: -9...-14, местами -17 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае 13 марта малооблачно, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью -23...-25, днём -9...-11 градусов.

- В воскресенье и понедельник, 14 и 15 марта, в Костанайской области без осадков, местами туман, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура воздуха по области ночью 14 марта -22...-27, местами -30 градусов, ночью 15 марта -20...-25, местами -28 градусов. Днём в воскресенье и понедельник-10...-15, местами -7 градусов.

В Костанае 14 и 15 марта без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью в воскресенье -23...-25, в понедльник -20...-25, местами -28 градусов. Днём -7...-9 градусов.