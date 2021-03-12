11 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,38%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 28, г. Рудный и Костанайский район по 4, Денисовский, Мендыкаринский и Узункольский - по 3, Карасуский - 2, Федоровский район и Аркалык по 1.

44 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профцелью.

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 марта 2021 г. зарегистрированы 12 973 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 11 630.