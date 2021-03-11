Темп прироста заболеваемости за сутки, 10 марта, составил – 0,39%. Днем ранее в области было выявлено 49 заболевших КВИ, темп прироста заболеваемости был 0,38%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 26, Рудный - 7, Житикаринский район - 6, Аулиекольский район - 5, Федоровский район - 3, район им. Б. Майлина - 2, Карабалыкский район - 1.

-36 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 марта 2021 г. зарегистрировано 12 924 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 565.