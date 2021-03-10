По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 11-12 марта по области, включая Костанай, ожидается снег, местами возможна низовая метель, туман. В субботу, 13 марта, при переменной облачности осадков не ожидается, но местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



- По области во вторник ночью и днём будет 10-15, градусов мороза, но в ночное время местами будет 18 градусов ниже нуля,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - В пятницу, 12 марта, ночью столбики термометров опустятся до отметок -17...-22 °С, местами -25 °С. Днём будет 10-15, местами 18 градусов мороза. В субботу ночью температура воздуха снизится до -20...-25 °С, местами -28 °С. Днём мороз ослабнет, ожидаем -10...-15 °С, местами -6 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью и днём -11...-13 °С. В пятницу: ночью -18...-20 °С, днём -13...-15 °С. В субботу: ночью -21...-23 °С, днём -11...-13 °С.

В четверг, 11 марта ожидается сильный северо-западный ветер, переходящий в юго-западный. Средняя скорость его составит 15-20 м/с, но отдельные порывы будут достигать 23-28 м/с. В пятницу и субботу ожидается переменный ветер северо-западного и западного направлений, скоростью 9-14 м/с, в пятницу местами скорость ветра ожидается в пределах 15-20 м/с.