В специально созданном Telegram-чате вы можете сообщить о своих родственниках и друзьях, так и не реабилитированных после репрессий первой половины XX века. Об этом сегодня, 9 марта, сообщило управление внутренней политики в своем Instagram аккаунте.

"24 ноября текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Указ. Сегодня в Костанайской области работает специальная комиссия. В ее состав вошли ученые и общественные деятели, которые будут изучать архивы и встречаться с жителями регионов, - сообщается в посте. - Наша задача выявить масимальное количество имён граждан, репрессированных в 1920-1950-е годы, но не реабилитированных до настоящего времени. Мы понимаем, что это кропотливая работа, которая требует времени и ресурсов. Поэтому просим помочь в этом жителей нашей области."

Для сбора сведений открыли группу в Telegram, куда каждый может прислать сведения о родственниках и друзьях, которые не были реабилитированы. Информация будет поступать в КГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (7142) 501-041, 575-195.