Темп прироста заболеваемости за сутки, 2 марта, составил 0,49%. Днем ранее в регионе было выявлено 62 больных КВИ, темпр прироста был на уровне 0,5%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 38, 6 - в Рудном, 5 - в Аулиекольском районе, по 4 - в Мендыкаринском и Федоровском районах, 2 - в Житикаринском районе, по 1 - в Аркалыке и Узункольском районе.

- 45 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 56 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 марта 2021 г. зарегистрировано 12 497 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 11 060