За прошедшие сутки, 1 марта, в регионе зарегистрировано 62 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,5%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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1 марта заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 36, по 6 - в Рудном и Аулиекольском районе, 5 - в Денисовском районе, 4 - в Костанайском районе, 3 - в Житикаринском районе, по 1 - в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах.

- 41 обследован по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. зарегистрировано 12 436 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 976