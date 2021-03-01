По прогнозам синоптиков, во вторник-среду, 2-3 марта, на территории Костанайской области ожидается небольшой снег, местами возможна низовая метель, туман.





Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник осадков не ожидается, но уже в среду при переменной облачности пойдет снег, вероятна низовая метель.

- По области во вторник ночью будет 17-22 градусов мороза, местами температура лпустится до 25 градусов, на юге ожидаем 14 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём на большей части территории области термометры покажут -6...-11°С, местами -14°С. В среду, 3 марта, ночью будет ещё довольно морозно: -15...-20°С, местами -12°С. День ожидается тёплый, термометры покажут от 0 до -5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -19...-21°С, днём -7...-9°С. В среду: ночью -15...-17°С, днём -6...-8°С.

Во вторник, 2 марта, ожидается ветер западного и юго-западного направлений скоростью 7-12 м/с, с усилениями до 9-14 м/с, отдельные порывы могут достигать 15-20 м/с. В среду, 3 марта, ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.