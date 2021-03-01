Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 февраля, составил 0,5%. В предыдущие два дня было выявлено 63 и 64 заболевших соответственно.

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Среди заболевших 28 февраля 42 жителя Костаная, 5 - Рудного, по 1 - в Лисаковске, районах им. Б. Майлинаи Мендыкаринском, по 2 - в Житикаринском, Алтынсаринском районах, по 4 - в Аулиекольском и Костанайском районах

- 36 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные,

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 февраля 2021 г. зарегистрировано 12 374 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 900