27 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 63 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,51%. Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

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Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, по 2 - в Рудном, Лисаковске, Карасуском, Камыстинском, Алтынсаринском районах, по 4 в Костанайском, Аулиекольском и Узункольском районах, 1 - в Денисовском районе.

49 пациентов обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 61 с симптомами заболевания, 2 бессимптомные

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 февраля 2021 г. зарегистрированы 12 312 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 10 890.

Информацию о числе умерших от КВИ в Казахстане не сообщают с начала февраля.