26 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,52%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Фото:elements.envato.com

Заболевшие: 37 жителей г. Костанай, 10 - г. Рудный, по 2 в г. Аркалык, Карасуском и Карабалыкском районах, по 1 в Денисовском и Сарыкольском районах, 6 в Костанайском и 3 в Мендыкаринском районах.

48 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 8 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 февраля 2021 г. зарегистрировано 12 249 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 827.