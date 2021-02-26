Как казахстанцы отдохнут в марте
26 февраля 2021, 15:00 | Общество
В марте 2021 года казахстанцев ждет 12 дней отдыха и 19 рабочих дней, передает zakon.kz.
- 8 марта – Международный женский день
- Наурыз – праздник весны и обновления (празднуется с 21 по 23 марта)
8 марта в этом году выпадает на понедельник, поэтому этот праздник казахстанцы будут отмечать 3 дня – 6, 7, 8 марта (при пятидневной рабочей неделе).
При шестидневной рабочей неделе выходными днями станут 7 и 8 марта.
Первый день празднования Наурыза выпадает на воскресенье, поэтому выходной за этот день переносится на среду, 24 марта.
В итоге на Наурыз в этом году казахстанцы отдохнут 5 дней - 20, 21, 22, 23, 24 марта (при пятидневной рабочей неделе).
При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 21, 22, 23, 24 марта.
Таким образом, на работу выйдем в четверг, 25 марта.
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