25 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,53%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото financoff.com

Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 6 - г. Рудный, по 4 в Алтынсаринском, Узункольском и Аулиекольском районах, 2 в Сарыкольском, 1 в г. Аркалык и Денисовском районе, 5 в Федоровском.

46 пациентов обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 февраля 2021 г. зарегистрировано 12 185 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 10 759.

Информацию о количестве умерших от КВИ в Казахстане не публикуют с начала февраля. "НГ" направила запросы в управление здравоохранения Костанайской области и Министерство здравоохранения РК. Ждем ответа.