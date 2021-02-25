Темп прироста заболеваемости за сутки, 24 февраля, составил 0,56%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе сообщили в информационном областном штабе.

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Среди заболевших 32 жителей Костаная, 8 - Рудного, 2 в Алтынсаринском районе и Лисаковске, 1 в Денисовском районе и Аркалыке, по 3 - вЖангельдинском и Б. Майлина районах, по 5 в Житикаринском и Сарыкольском районах.

- 54 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, - говорится в сообщении штабе. - Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 февраля 2021 г. зарегистрировано 12 120 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 663.