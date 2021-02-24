По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 февраля, по области ночью и утром местами будет снегопад, низовая метель, туман. Пятница пройдет без осадков. В субботу, 27 февраля, местами вновь ожидается снег, низовая метель, туман, возможен гололед.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае снег в ночное и утреннее время прогнозируется в четверг и субботу.

- По области в четверг ночью будет 25-30, местами 33 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут -19...-24°С. В пятницу ночью ожидаем -28...-33°С, как и в четверг, а днём -19...-21°С. В субботу, 27 февраля, ночью столбики термометров покажут -20...-25°С, на востоке области -28°С. День будет более теплым, чем предыдущие, ожидаем -5...-10, а на востоке всего -2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -26...-28°С, днём -20...-22°С. В пятницу: ночью -30...-32°С, днём -20...-22°С. В субботу: ночью -23...-25°С, днём -8...-10°С.

В четверг ожидается северо-западный ветер, в пятницу и субботу юго-западный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.