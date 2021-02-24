Темп прироста заболеваемости за сутки, 23 февраля, составил 0,5%. В предыдущие два дня в регионе ежедневно выявляли по 67 больных.

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За 23 февраля заболели 39 жителей Костаная, 10 - Рудного, 8 – Аулиекольского района, 6 – Сарыкольского района, по 2 в Алтынсаринском и Денисовском районах, 1 – Житикаринского района.

- 44 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 февраля 2021 г. зарегистрировано 12 053 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 10 566.