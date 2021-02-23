Как будут учиться школьники в Костанае и Рудном и как будут ходить автобусы в Костанае 24 февраля
23 февраля 2021, 19:37 | Общество
В Костанае вся первая смена в среду, 24 февраля, переводится на дистанционное обучение. Об этом сегодня сообщил отдел образования акимата областного центра.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
"В связи с погодными условиями, усилением ветра, ограничением видимости с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ г. Костанай 24 февраля 2021 года учащиеся 1 смены 0-11 классов переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
В Рудном 24 февраля учащиеся с 0 по 11 классы первой смены тоже будут обучаться дистанционно. Об этом сообщили в отделе образования акимата Рудного.
Как сообщили в акимате Костаная, автобусы завтра будут работать в штатном режиме
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