В Костанае вся первая смена в среду, 24 февраля, переводится на дистанционное обучение. Об этом сегодня сообщил отдел образования акимата областного центра.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

"В связи с погодными условиями, усилением ветра, ограничением видимости с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ г. Костанай 24 февраля 2021 года учащиеся 1 смены 0-11 классов переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

В Рудном 24 февраля учащиеся с 0 по 11 классы первой смены тоже будут обучаться дистанционно. Об этом сообщили в отделе образования акимата Рудного.

Как сообщили в акимате Костаная, автобусы завтра будут работать в штатном режиме