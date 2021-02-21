За прошедшие сутки, 20 февраля, в регионе зарегистрировано 69 случаев COVID-19. Примерно на этом уровне заболеваемость держится последние 4 дня. Лишь 19 февраля в области было зарегистрировано 68 больных, тогда как два дня подряд до этого количество заболевших также равнялось 69. Темп прироста заболеваемости остается 0,6% с 13 февраля.

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Среди заболевших 20 февраля 43 жителя Костаная, 6 - Рудного, по 5 – Житикары и Аулиекольского района, 4 - Лисаковска, 3 – Алтынсаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – Амангельдинского района.

- 49 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 февраля 2021 г. зарегистрировано 11 851 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 10 325.